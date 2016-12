Cameroun : « Une révolution : la tontine numérique »





Pensée et développée il y a un an par Jules Guilain Kenfack, jeune informaticien camerounais basé en Allemagne, l’application « Djangui » donne ainsi l’avantage d’effectuer des tontines et des réunions en ligne. Afrik.com l’a abordé pour en savoir plus.