Cameroun : Quand les forces de l’ordre créent du désordre !

Les forces de l’ordre arrivent à exaspérer les Camerounais qui se sentent de plus en plus opprimés alors même que leur pays dispose d’un centre de formation destiné aux forces de l’ordre qui pourrait améliorer leur comportement et les inciter à respecter les droits de l’homme. Ce n’est pas le cas... Dans son article, Louis-Marie Kakdeu, à travers de multiples exemples, dénonce les exactions commises par les forces de l’ordre au Cameroun : intrusion dans des milieux privés, attaques disproportionnées, soutien du pouvoir. L’autorité des forces de l’ordre déborde de leur véritable mission au détriment de populations de plus en plus brimées.