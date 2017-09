Cameroun : portrait d’une femme-leader du Web !





Faisant partie de cette génération de jeunes leaders qui marquent le continent africain et le reste du monde d’après le classement Forbes 2015, Candace Nkoth Bisseck, entrepreneure et coach personnel, est devenue une personne très courue du milieu de l’économie numérique. Ses débuts professionnels au Cameroun, c’est aux commandes de Jumia Market (autrefois Kaymu), une filiale sœur de Jumia Travel, leader panafricain du voyage en ligne. Aujourd’hui, grâce à un parcours extraordinaire, madame #WebAfrique (comme elle se fait appelé) fait le tour du continent afin de partager son expérience avec les nombreux jeunes en quête de repères, et d’inspiration.