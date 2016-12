Cameroun : nouvelle cuvée de médecins, pharmaciens et biologistes





Le campus de la Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de l’Université de Douala situé à Logbessou a connu une liesse populaire le 23 décembre 2016 à l’occasion de la sortie de la 4ème promotion des médecins, de la 3ème promotion des pharmaciens et des masters dans les domaines pointus de Biologie clinique, Ethnopharmacologie et de Botanique appliquée. La relève est assurée pour le développement sanitaire et médical du Cameroun !