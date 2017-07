Cameroun : les conseils agricoles plombent le monde rural





Le Cameroun dispose de Services de Conseil Agricole et Rural (SCA) destinés à aider et conseiller les agriculteurs du pays. Cela peut paraître une bonne idée mais quand on se penche sur le contenu des conseils, on finit par douter de l’intérêt de telles structures. Dans son article, Louis-Marie KAKDEU, présente clairement à travers 4 arguments pertinents et clairs, l’insuffisance de ces SCA qui d’ailleurs n’ont nullement amélioré la quantité et la qualité des récoltes. L’auteur pointe singulièrement le doigt sur les dangers de politiques non contextualisées qui sont totalement contre productives.