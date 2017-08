Cameroun : La Croix-Rouge a un nouveau président





Mme Akame Mfoumou, née Cécile Léonie Mendomo a été élue ce 21 août à Yaoundé présidente de la Croix-Rouge camerounaise. Sur six postulants retenus au départ, il n’en restait plus que cinq en lice. Car, l’un des candidats, Ousmanou Dawaye, est mort quelques jours plus tôt. Finalement, la présidente élue a triomphé de son concurrent immédiat Abdoulsalam Mahaman par 31 voix contre 27.