Cameroun, Festival FOMARIC 2017 : les dés sont jetés !





L’édition 2017 du Festival FOMARIC placée sous le signe « À VOTRE SERVICE » et dont la cérémonie d’ouverture a eu lieu ce jour 21 février 2017 avec la forte présence des membres du gouvernement constituée de Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministre du commerce, de Narcisse Mouelle Kombi, Ministre des arts et de la culture, de Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, Gouverneur de la région du Littoral, du Préfet du Wouri, des maires des différents arrondissements de la ville, des autorités traditionnelles, des chefs d’entreprises et bien évidemment du Dr. Fritz Ntone Ntone, Délégué du gouvernement auprès de la Communauté Urbaine de Douala, parrain de l’événement.