Cameroun, Communication : Dominique Wolton secoue les étudiants de Douala





C’est un « mastodonte » des recherches sur la Communication qui est passé entre les murs de L’Université de Douala. Dominique Wolton, Directeur de recherche au CNRS en sciences de la communication, spécialiste des médias, auteurs d’une trentaine d’ouvrages et de plusieurs articles, celui dont les travaux contribuent à valoriser une conception de la communication qui privilégie l’homme et la démocratie plutôt que la technique et l’économie, a tenu une conférence avec les étudiants en Communication de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines (FLSH) dans l’enceinte de l’institution universitaire de Douala.