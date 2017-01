Cameroun : comment lutter contre les véhicules polluants ?





Désormais, et depuis le 28 décembre 2016, les véhicules de plus de 10 ans (véhicules de tourisme à moteur à explosion) et de plus de 15 ans (véhicules de transporteur en commun, véhicules utilitaires et tracteurs, excepté des tracteurs agricoles) sont assujettis aux droits d’accise. Un frein clair à leur importation, alors que les véhicules moins polluants en sont au contraire exemptés... Et ainsi favorisés.