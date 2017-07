Cameroun : Amnesty International dénonce des crimes de guerre dans la lutte contre Boko Haram





Alioune Tine, directeur du programme Afrique de l’Ouest et Afrique centrale à Amnesty International déclare qu’Amnesty International a toujours condamné les atrocités et les crimes de guerre commis par Boko Haram au Cameroun. Néanmoins, rien ne saurait justifier le recours impitoyable et généralisé à la torture par les forces de sécurité contre des citoyens camerounais ordinaires.











Rapport d’Amnesty International Chambres de torture secrètes au Cameroun