Burundi : le projet controversé d’amender la constitution





Au Burundi le processus d’amendement de la constitution est déjà en cours. Le chef de l’Etat Burundais Pierre Nkurunziza a déjà nommé quinze membres qui composent la commission chargée d’inventorier et d’analyser les différentes dispositions de la constitution de la République du Burundi à amender et d’en faire la proposition au gouvernement. Cependant, ce projet suscite une vive polémique au sein de la classe politique du Burundi et même au sein de la société civile, voire de la population.