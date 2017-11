Burkina : le Faso Danfani, avenir de la mode Africaine





Le Faso Danfani est l’un des tissages traditionnels les plus anciens et les plus utilisés au Burkina Faso. Cette étoffe aujourd’hui incontournable dans le monde de la mode actuelle a su trouver sa place par sa texture et son raffinement qui ne cessent de gagner de la valeur.