Burkina : Kaboré, un allié de plus dans la lutte contre le FCFA





Roch Marc Christian Kaboré, chef d’Etat du Burkina Faso, estime que « c’est un gros défi lancé aux Présidents » de la zone franc, et une occasion pour les anciennes colonies françaises de « réaffirmer » leur indépendance, « d’avoir une politique monétaire propre et non attelée à une autre monnaie telle que l’Euro ».