Burkina Faso : Terra Madre rassemble pour l’agriculture durable !





Le premier Terra Madre d’Afrique de l’Ouest a eu lieu les 3 et 4 février 217 à Ouagadougou (Burkina Faso) où il réunissait des agriculteurs et producteurs de tout le pays, ainsi que des Pays voisins, Bénin, Côte d’Ivoire et même Nigeria. Une belle manifestation organisée par la Fondation Slow Food pour engager une vraie prise de conscience des enjeux alimentaires de la biodiversité.