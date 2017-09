Burkina Faso : la lente résurrection de l’avenue Nkrumah





L’Avenue Kwamé Nkrumah, l’avenue la plus fréquentée de Ouagadougou et qui a été le théâtre tragique de deux attaques terroristes, la première en janvier 2016 et la seconde en août 2017, essaie toujours de retrouver ses marques. La reprise des activités est lente, comme nous l’avons constaté ce jour, en arpentant ce qui était il y a peu l’avenue la plus vivante de la capitale burkinabè. Reportage.