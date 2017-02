Burkina Faso, FESPACO : MICA 2017, le marché du 7eme art





Le Marché international du cinéma et de la télévision africains (MICA) a ouvert ses portes, le dimanche 26 février 2017, en marge du FESPACO. Un salon professionnel des hommes du cinéma venus des quatre coins de l’Afrique et aussi d’Europe pour alimenter des salles de cinéma qui renaissent et surtout les chaînes de télévision qui se multiplient sur le continent.