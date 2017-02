Burkina Faso, FESPACO 2017 : qui gagnera le ’’prix Thomas Sankara’’ ?





La Guilde Africaine des Réalisateurs et Producteurs en partenariat avec CANAL+ décerne pour la deuxième fois à l’occasion de la 25ième édition du FESPACO, un prix dénommé prix Thomas Sankara pour honorer et célébrer la mémoire du premier Président du "Burkina Faso", qui fut un véritable mentor du cinéma africain et rassembleur des cinéastes panafricains.