Brésil, diaspora : Conceição das Crioulas et le projet "imaginer Pernambuco"





La Communauté Quilombola de Conceição das Crioulas est située à 550 Km de Recife dans la municipalité de Salgueiro, dans la région intérieure centrale de Pernambuco. Selon les témoignages des habitants les plus anciens, au début du 19ème siècle, six femmes noires libres, guidées par l’esclave fugitif Francisco José de Sá arrivèrent dans la localité et s’aperçurent que le sol était fertile, et travaillèrent avec ardeur à la culture et au filage du coton. En juin 2001, l’Université Fédérale de Pernambuco en partenariat avec le Sebrae et l’Association Quilombola de Conceição das Crioulas – AQCC, a initié le projet "Imaginário Pernambucano" dans la communauté. Par le biais de bureau de gestion de qualité et de groupe de consultants en design, plus de 30 produits ont été développés. Une initiative de développement solidaire portée par cette communauté noire brésilienne.