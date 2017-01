Bénin : Le sort injuste des déguerpis des espaces publics





Le Bénin réalise une grande campagne de déguerpissement d’habitations et commerces informels de manière à libérer des espaces publics occupés illégalement. Cette opération semble logique et pourtant… Les déguerpis, payant des taxes en mairie depuis des décennies, ne pensaient pas être hors la loi. De plus, non seulement aucune solution de rechange ne leur offerte mais l’environnement des affaires est tellement hostile au Bénin, qu’il est terriblement difficile de basculer dans le secteur formel.