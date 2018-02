Bénin : le phénomène Sergent Markus !





Sergent Markus est inclassable, hors norme, esprit libre et sans frein, aux frontières de plusieurs univers très différents, tirant le meilleur de chaque discipline, toujours entier et toujours neuf. Rencontre avec un artiste sans frontières qui n’a pas sa langue dans sa poche, mais qui la tire plus vite que son ombre.