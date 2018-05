Bénin : Le capitalisme de copinage étouffe le pays





Les Béninois s’inquiètent des réformes « libérales » en cours dans leur pays. A y regarder de plus près ces réformes n’ont de libérale que le nom mais s’inscrivent bien à l’opposé. Il s’agit bel et bien de capitalisme de copinage. Dans son article, Mauriac AHOUANGANSI, montre clairement le manque de liberté économique qui étouffe le Bénin. Les pseudo privatisations en cours ne sont en fait qu’un transfert de l’Etat à des amis protégés de l’Etat. Cela se fait dans la plus grande opacité en toute fermeture. Les Béninois auraient pourtant besoin de vraies réformes libérales pour sortir des crocs d’un Etat défaillant.