Bénin : DiFLEX, les deux rappeurs qui montent !





AFRIK.COM a rencontré à Cotounou DiFLEX, les deux jeunes rappeurs béninois qui montent, avec des textes contemporains, engagés, vivants, et une vision du monde qui exprime parfaitement les attentes et les ambitions d’une nouvelle génération africaine, consciente de ses forces et de son talent...