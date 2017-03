Bénin : Comment lutter contre le travail des enfants ?

Le travail des enfants pose problème au Bénin, ils sont nombreux à travailler et ce sont surtout des filles. Pourtant la législation béninoise est très claire sur ce point : le travail des enfants est interdit ! Dans son article, Mauriac AHOUANGANSI, explique d’abord que l’application de la législation est compliquée car elle risque, comme cela a été le cas dans d’autres pays, d’aggraver la situation des enfants. D’abord, sans travail des enfants, la pauvreté des familles va augmenter mais, dans d’autres cas, on constate que tout en continuant d’employer des enfants, certains employeurs ont réduit leur salaire d’une somme leur permettant de répondre au amendes en cas de contrôle des autorités. L’auteur fait alors des propositions pour résorber progressivement le problème en s’attaquant à ses causes structurelles.