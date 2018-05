BeautieS : un projet photographique de Françoise Spiekermeier

Rituels de beauté et style : les tribus de l’Omo, Ethiopie, Janvier 2009. Du 5 janvier au 2 février 2009, je suis partie en Ethiopie pour commencer un travail sur le style et les rituels de beauté que je souhaite poursuivre en Afrique, puis sur tous les continents.

Références photographiques

Pour ce travail, j’ai essayé de faire une synthèse entre le travail de photographes qui m’ont inspiré, sans pour autant appliquer leur recette le plus fidèlement possible. Mais en ayant toujours le parti-pris d’adapter le portrait à l’environnement ou à y intégrer l’environnement d’une façon détournée.

Irving Penn in Photographs of Dahomey : pour le traitement « mode » de personnages.

Comme chez Irving Penn, la mise en scène des personnages tend à créer des « tableaux de mode » : les sujets adoptent des poses caractéristiques de la photographie de mode ; des combinaisons de plusieurs personnages rappellent une série de mode réalisée avec des modèles professionnels, ayant le souci de la pose gracieuse. Sauf qu’ici, la grâce n’est pas « fabriquée » pour représenter une sorte d’ « essence de la féminité » par exemple, mais entièrement naturelle et innée, autant chez les hommes que chez les femmes.

Ainsi, je n’ai pas eu besoin de mettre en scène les « modèles ». je dirais qu’ils m’ont projeté par leur grâce naturelle et leur sens de la pose, dans la peau d’une photographe de mode de brousse !

Malick Sidibe in Bagadadji : pour l’utilisation du fond qui décontextualise ou utilise l’espace entre le cadre et le fond pour re-contextualiser ; ainsi que pour l’intérêt porté à l’expression personnelle des sujets, c’est-à-dire à la fraîcheur et à l’authenticité des visages.

Edward S. Curtis in Sur la trace des nations indiennes : pour le travail quasi « anthropométrique » et la dimension « scientifique » qui tend à établir une « carte d’identité » photographique de chaque personnage. Ainsi que pour la fixation de scène de vie quotidienne en composant de véritables « tableaux » pour décrire un mode de vie idyllique en perdition, qui appartient déjà à un temps révolu. En général, j’ai réalisé trois clichés de chaque personne : un close-up, un plan américain et un portrait en pied. Rien de plus : le rationnement en film jouait aussi en faveur de cette démarche.