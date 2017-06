Assassinat de Mgr Bala, les évêques du Cameroun dénoncent les forces obscures et en appellent au pouvoir





La Conférence épiscopale camerounaise a publié, mercredi 13 juin, une déclaration forte affirmant que Mgr Jean-Marie-Benoît Bala a été "brutalement assassiné" et mettant en cause les "forces obscures et diaboliques" qui visent l’Église catholique. Le corps de l’évêque de Bafia avait été retrouvé le 2 juin dans une rivière à environ 80 km de la capitale, Yaoundé.