Angola Cables veut accélérer l’Internet africain





Multinationale du secteur des télécommunications, Angola Cables a annoncé aujourd’hui le début de la construction de son centre de données en Amérique du Sud, à Fortaleza, au Brésil. Ce centre de données constitue un jalon important qui traduit la volonté de l’entreprise de favoriser l’inclusion numérique et l’autonomisation de l’Afrique à travers l’utilisation d’un câble Internet sous-marin reliant ce continent et les Amériques. La connexion Internet ainsi établie entre les deux rives de l’Atlantique sera à haute vitesse et faible latence.