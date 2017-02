Andy Palacio, l’activiste culturel Garifuna





Wátina, le disque de Andy Palacio & The Garifuna Collective, est l’expression de la résistance d’un précaire écosystème culturel : celui des descendants des esclaves africains et indiens caraïbes qui se réfugièrent en Amérique Centrale. Une musique simple, authentique et émotive de voix, guitares et percussions qui surgit comme un mode de préservation du précaire patrimoine culturel de ce peuple.