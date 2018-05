AMEN VIANA : « Nous avons tous besoin de renaitre »





Véritable virtuose de son état, le guitariste rock Amen Viana est l’un des dignes héritiers de Jimi Hendrix et de Bob Marley. Son dernier projet Electric Togoland, mêle avec bonheur le rock aux musiques traditionnelles, avec de grands artistes togolais que l’artiste affectionne comme King Mensah. Aujourd’hui, Amen Viana prépare son 6e album : The Africanalyst. A l’aise dans tous les univers tel le reggae, le rap ou encore la pop, ce « musicanaliste », comme il se nomme lui-même, est également chanteur, compositeur et arrangeur. De passage à Lomé pour quelques jours, il a accepté de se confier. Rencontre.