Algérie. Vague d’arrestations et de poursuites contre des centaines d’Ahmadis

L’Algérie doit mettre un terme à sa campagne de répression contre les membres du mouvement religieux minoritaire qu’est l’Ahmadisme (ou Ahmadiyya), a déclaré Amnesty International le lundi 19 juin, à l’approche de l’audience en appel, le 21 juin, de six Ahmadis condamnés à des peines d’emprisonnement d’une durée allant jusqu’à quatre ans pour des charges liées à la pratique de leur religion.

Complément d’information

Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement. Il implique également, comme cela est précisé à l’article 6 de la Déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, la liberté de solliciter et de recevoir des contributions volontaires, financières et autres. Toute règlementation de ces activités doit avoir un caractère non discriminatoire et ne doit pas empêcher des personnes d’exercer leur droit à la liberté de religion.

Les Ahmadis sont des adeptes de l’Ahmadisme, une religion fondée en Inde à la fin du XIXe siècle. Ils sont la cible de discriminations et d’autres violations des droits humains dans différents pays, dont le Pakistan, l’Indonésie, l’Afghanistan, l’Arabie saoudite, la Gambie et l’Algérie.