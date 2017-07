Algérie : nouvel axe fort entre Saïd Bouteflika et Ali Haddad ?





Une dizaine de jours après les attaques du gouvernement d’Abdelmadjid Tebboune contre les oligarques et Ali Haddad, le puissant président du Forum des Chefs d’Entreprises (FCE), Saïd Bouteflika, frère et conseiller du Président, a multiplié les gestes d’amitié envers Haddad lors de l’enterrement de l’ex-chef du gouvernement Redha Malek. Cette alliance est-elle le signe d’une nouvelle guerre des clans en Algérie qui opposerait le Président Abdelaziz Bouteflika et ses proches à son frère qui cherche des soutiens pour l’élection présidentielle de 2019 ?