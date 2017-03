Algérie : Le danger de l’interdiction des importations

Dans son article, Lahouari Bouhassoune, s’inquiète de la politique protectionniste du gouvernement algérien et fait ressortir que le pays n’a pas la capacité de produire suffisamment d’agrumes pour sa propre consommation ce qui a entrainé une hausse importante des prix. C’est le consommateur qui paie la facture finale de ces politiques. C’est d’autant plus regrettable que des mesures similaires avaient été prises pour l’importation d’autres produits alimentaires et qu’on avait déjà constaté l’augmentation des prix et de la contrebande. Il serait plus efficace d’agir sur les causes structurelles du manque de produits agricoles locaux, notamment en s’attaquant à la problématique du foncier rural.