Ake o’Lokan : un artiste togolais hors norme





Il est Griot, prophète, et il se réclame traditionnaliste. L’artiste de la chanson et plasticien AkéO’lokan, veut à travers ses chansons et son art redonner goût à la vie à tous ceux-là qui ont perdue de l’espoir au Togo, en Afrique ou ailleurs.