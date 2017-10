Aide au développement ou néocolonialisme ?





L’aide internationale est de plus en plus décriée. Ses effets sont stériles car les penseurs de cette aide sont déracinés et écrivent leur programme de leur bureau, déconnectés du terrain. Dans son article, Matt Warner, dénonce les échecs de l’aide internationale tout en acceptant l’idée qu’elle part d’un bon sentiment. Il cite alors des cas où des mesures ont été totalement contre-productives Pour lui, les pauvres n’existent pas, ce sont les environnements où ils vivent qui le sont.