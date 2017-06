Agriculture en Afrique : les investissements privés aggravent l’insécurité alimentaire





A l’occasion du G20 Africa Partnership, les 12 et 13 juin 2017 à Berlin, Action contre la Faim, le CCFD-Terre Solidaire et Oxfam France publient un rapport intitulé « Agriculture africaine : l’impasse des pôles de croissance agricoles » qui illustre les dynamiques d’investissement agricole en cours en Afrique. Présentés comme des solutions miracles pour lutter contre la faim, ces partenariats entre pouvoirs publics et entreprises ne semblent en réalité qu’aggraver l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.









Communiqué : /Action contre la Faim, CCFD-Terre Solidaire, Oxfam







Rapport « Agriculture africaine : l’impasse des pôles de croissance agricoles »