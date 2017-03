Afromexicains, oubliés et discriminés...

Une série de timbres postaux récemment émise et représentant un personnage populaire noir avec les lèvres exagérément volumineuses - issu d’une ancienne revue de bandes dessinées - a relancé une controverse au sujet des comportements raciaux au Mexique, six semaines après que le Président Vicente Fox se soit vu obligé de présenter ses excuses pour les observations qu’il avait faites et qui furent interprétés comme offensantes pour les noirs américains