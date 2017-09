AfroBasket 2017 : le programme du tableau final





Après un premier tour très disputé, l’AfroBasket 2017 entre dans sa phase finale avec les quarts de finale qui se dérouleront jeudi avec les deux pays organisateurs, Tunisie et Sénégal, le Nigeria et la RDC, le Maroc et l’Angola, le Cameroun et l’Égypte. Les demis-finale se dérouleront vendredi, et la finale samedi.