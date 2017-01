Afrique : Stop aux essais cliniques clandestins !

Le nombre des essais cliniques en Afrique ne cesse de progresser. Alors que le continent ne partage pas les bénéfices de l’implantation de grands groupes pharmaceutiques sur son territoire, les populations africaines sont pourtant sélectionnées comme cobayes dans le cadre d’essais cliniques souvent clandestins. Dans son article, Louis-Marie Kakdeu, s’insurge contre les laboratoires pharmaceutiques qui réalisent des essais cliniques sur les Africains avec des méthodologies et des protocoles flous et contestables. Il s’insurge également contre les gouvernements africains qui n’imposent aucune limite à ces pratiques. Nombre d’exemples scandaleux ont prouvé les dangers de ces essais cliniques. L’auteur appelle les pays du Nord à exercer plus de contrôles sur leurs firmes pharmaceutiques en vérifiant, par exemple, la méthodologie des essais cliniques préalables à la mise sur le marché du produit.