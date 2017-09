Afrique : splendeur du vêtement





Les peuples africains accordent une importance particulière à la tradition et aux tenues vestimentaires. Célébrations et mariages traditionnels ou civils sont entre autres les occasions pour l’Africain de mettre en valeur son patrimoine vestimentaire. La diversité des peuples en Afrique induit la diversité des cultures, donc des vêtements, des styles, des couleurs, des motifs, des coupes... Et pour ce continent, le brassage vestimentaire est aujourd’hui un véritable atout touristique. Les Africains ont en eux l’art de se vêtir selon les circonstances. De plus, au-delà des différences d’origines, chaque pays possède une particularité vestimentaire, reflet de ses valeurs culturelles. Jumia Travel, acteur du tourisme panafricain, nous propose de redécouvrir les tenues traditionnelles de certains pays africains...