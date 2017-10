Afrique : les nouvelles technologies au service des droits de propriété





Quand on parle de développement en Afrique, un continent particulièrement agricole, on ne peut ignorer l’importance des droits de propriété qui sécurisent les investissements et les populations. Dans son article, Karol Boudreaux, met l’accent sur l’intérêt des nouvelles technologies dans la résolution de la problématique foncière en Afrique. Selon elle, alors que 60% des terres en Afrique sont régies par le droit coutumier, il est important d’aider ces populations rurales à sécuriser leurs droits informels et flous. L’introduction du GPS à partir d’application sur Smartphone donne déjà de bons résultats au Ghana. L’auteure ouvre diverses possibilités pour améliorer la sécurité des terres en Afrique.