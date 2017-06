Afrique : Les ingénieurs adaptent la technologie en fonction des besoins spécifiques et de la dynamique du continent





Lorsque le monde passe de la technologie mécanique et analogique à l’électronique et au numérique il y a quatre décennies, l’Afrique n’était nulle part. Aujourd’hui, l’Afrique a largement été en mesure de rattraper d’autres régions dans l’utilisation du téléphone mobile et l’accès à Internet, en esquissant avec succès l’ère des ordinateurs de bureau et des téléphones fixes. La clé de l’obtention de sa propre révolution numérique en Afrique a été l’innovation à chaque étape, les ingénieurs adaptant la technologie en fonction des besoins spécifiques et de la dynamique du continent au lieu de l’inverse.