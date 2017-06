Afrique : les femmes sont « des exemples à suivre »





Alors que la place des femmes dans la vie politique, économique et sociale est encore sujette à débat un peu partout dans le monde, la Côte d’Ivoire semble multiplier les efforts, grâce notamment à l’implication de la Première Dame du pays, Dominique Nouvian Ouattara. Celle-ci souhaite en effet que les femmes soient reconnues à leur juste valeur dans le pays et sur le continent. Trop souvent oublié, leur impact économique, politique et social en Afrique n’est pourtant plus à prouver.