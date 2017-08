Afrique : le fabuleux Dictionnaire d’Hervé Bourges !





De sa connaissance intime de l’Afrique, le grand journaliste et homme de médias français Hervé Bourges vient de tirer un Dictionnaire. Mais pas n’importe quel dictionnaire : un "dictionnaire amoureux", qui restitue au continent les émotions et les expériences qu’il lui a apportées. Une lecture surprenante et souvent bouleversante.