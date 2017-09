Afrique : La révolution tranquille par l’agriculture





Un marché alimentaire de 1000 milliards de dollars s’offre au secteur de l’agro-business et aux petits exploitants africains qui vont relancer la croissance économique africaine en remplaçant les mines par l’alimentaire. C’est ce que pensent les auteurs d’un rapport sur l’état de l’agriculture en Afrique qui plaident pour une plus grande implication des gouvernements et du secteur privé. Ils estiment que bien pensé, le secteur agricole africain peut permettre à ce continent de passer du statut d’importateur à celui d’exportateurs de produits alimentaires, et en même temps nourrir les fils du continent.