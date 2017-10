Afrique du Sud : le pouvoir fort source de corruption

« Le pouvoir corrompt mais le pouvoir absolu corrompt absolument » déclarait Lord Acton. C’est toujours vrai aujourd’hui. Lorsque les lois sont floues et laissent un trop gros pouvoir d’interprétation aux fonctionnaires, c’est la porte ouverte à tous les excès. Dans son article, Martin van Staden, s’insurge contre le pouvoir discrétionnaire dont disposent certains fonctionnaires. Selon lui, c’est une source importante de corruption puisque les décisions reposent sur le ressenti des hommes et non sur la loi. Il souligne que c’est un moyen désolant de freiner l’investissement car le flou n’est pas favorable à la réalisation d’un business plan crédible.