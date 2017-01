Afrique du Sud : le nouveau visage de l’apartheid





On se demande pourquoi, tant d’années après la fin du régime de l’apartheid, la discrimination perdure à travers le système économique et pourquoi la majorité des pauvres sont noirs. C’est le problème de la propriété qui est à la base des inégalités et du maintien de la pauvreté dans les communautés noires. En effet, le programme d’accès aux logements sociaux (PDR) n’offre pas une pleine propriété à ses destinataires. De nombreuses entraves à l’exercice de leur droit montrent qu’ils sont considérés comme des sous-citoyens. Sans compter que le programme croule sous la corruption, ce qui n’arrange pas les choses…









Martin van Staden est directeur des programmes académiques pour l’Afrique australe des Students for Liberty.