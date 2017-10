Afrique du Sud : la discrimination positive est-elle la solution ?

Quand l’économie est au ralenti, le réflexe est souvent de trouver un bouc émissaire : colonialisme, apartheid, impérialisme, etc. En Afrique du Sud pour répondre à un problème économique, le gouvernement a voté la « discrimination positive » pour les populations noires. Alors même que cette politique s’avère stérile en pratique, comme elle l’a été aux Etats-Unis jadis, le gouvernement insiste et persiste. Dans son article, Temba A Nolutshungu, s’insurge contre l’acharnement du gouvernement Sud africain dans sa politique de discrimination positive. L’auteur affirme que malgré ses échecs évidents, cette politique est un moyen de mimer l’action tout en restant inerte face aux vrais problèmes économiques qui minent le pays. L’auteur fait alors une série de propositions accessibles et contextualisées.