Afrique du sud, découverte : le sel Baleni

D’une source thermale naturelle dans la région municipale du Grand Giyani, déclarée site du patrimoine naturel en raison de son écosystème riche, la communauté indigène Tsonga extrait un sel sacré suivant les anciennes traditions ancestrales.





Baleni, c’est le nom de la source et un petit marais ovale, à une centaine de mètres de la rivière Klein Letaba, et par extension de la zone environnante. Savannah s’étend autour de la source sacrée, parsemée d’acacias et d’arbres mopane (Colophospermum mopane), également connu sous le nom de papillon en raison de la forme de ses feuilles. Les pêcheurs de sel, une trentaine de femmes unies dans l’association Baleni Salt Project, vivent à quelques kilomètres de la source.

Le sel est récolté pendant les mois d’hiver, car pendant l’été les pluies gonflent le Letaba et le débit de la rivière devient trop fort. La terre bouillonnante, l’odeur de soufre et l’eau chaude et minéralisée qui gargouille du printemps caractérisent ce lieu sacré, inchangé depuis l’âge du fer. Des règles anciennes et impénétrables doivent être respectées pour chaque extraction. Seules les femmes peuvent accéder à la place et tous leurs mouvements (chaque pas et chaque geste) sont régis par une langue secrète, indéchiffrable pour la plupart. Les femmes locales ont répété le rituel de la même manière pour les 2 000 dernières années.

Pendant l’hiver, le niveau d’eau dans le marécage descend et une croûte blanche de sel mélangé avec de la boue apparaît autour du bord. Les femmes rassemblent cette croûte et la mélangent avec du sel de rivière pour l’adoucir. En attendant, ils construisent un bassin en bois, terre et boue, avec un trou au milieu, rempli de brindilles et de mauvaises herbes. Le sable salé est placé dans le bassin et il est rempli d’eau de rivière. Les mauvaises herbes enfermées dans le trou retiennent le sable et ne laissent passer que l’eau salée. Ceci est recueilli dans un récipient et bouilli au-dessus du feu jusqu’à ce qu’il atteigne une consistance de type porridge. Une surveillance constante est nécessaire pendant cette étape, car si le sel brûle, il sera complètement ruiné. À la fin, les femmes retirent le pot du feu et le laissent refroidir. Le sel humide est ensuite façonné à la main en forme de cône et laissé sécher au soleil.

Le sel fini a une teneur élevée en minéraux et est très apprécié pour son goût. Dans le passé, il était utilisé pour la consommation domestique, pour le commerce avec les voisins ou par les guérisseurs.