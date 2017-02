Accord agricole : le Maroc met en garde l’Union Européenne





Agitant la possibilité de chercher de nouveaux partenaires, le Maroc a adressé une mise en garde à l’Union Européenne et appelle Bruxelles à mettre « pleinement » en œuvre l’accord agricole entre les deux parties et brandit une sérieuse menace d’exposer l’Europe à un « véritable risque de reprise des flux migratoires » via le Maroc.