À Madagascar, la fièvre de la Vallée du Rift suit les routes commerciales





La fièvre de la Vallée du Rift est une maladie virale émergente qui menace la santé publique et dont l’impact économique est considérable. Deux publications parues dans PNAS et Scientific Reports révèlent qu’à Madagascar, le commerce du bétail est le principal déclencheur des épidémies, et qu’entre deux flambées, le virus persiste dans certaines régions de l’île. Menés par des chercheurs du Cirad, de l’Institut Pasteur de Madagascar et de l’Université d’Oxford, avec leurs partenaires des services vétérinaires et de santé publique malgaches, l’OIE, la FAO et l’OMS, ces résultats permettront d’identifier les populations les plus vulnérables et d’améliorer les réseaux de surveillance humaine et animale. Il s’agit de travaux essentiels, car les maladies propagées par des insectes vecteurs sont redoutables et très difficiles à contenir, comme l’a montré la dissémination en Europe de la fièvre catarrhale ovine, originaire d’Afrique. Qui plus est, le commerce de bétail sur pieds, mondialisé, peut favoriser leur propagation, alors même que les changements climatiques modifient la distribution globale des vecteurs.









Source CIRAD