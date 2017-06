57 ans d’indépendance de la République Démocratique du Congo (RDC)





Le 30 juin 1960, le Congo Belge devient indépendant. Après de grandes émeutes nationalistes qui soulèvent le pays, les partis politiques sont légalisés en 1959, et des élections ont lieu en mai 1960. Elles sont sanctionnées par la victoire des partis nationalistes. Joseph Kasa-Vubu est élu président par le Parlement et Patrice Lumumba désigné Premier ministre. Une situation qui ne durera pas. Mais cela, on ne le sait pas encore le 30 juin, quand le pays fête son indépendance. Retrouver cette ambiance dans une vidéo de l’époque.